Roma: Celli, buon lavoro a Rosa Iovinella, nuovo segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo i più sinceri auguri di successo alla dottoressa Rosa Iovinella nel suo nuovo ruolo di segretario generale di Roma Capitale. La sua nomina rappresenta un riconoscimento delle sue competenze e del suo impegno, oltre che una importante nota positiva per l'attività del Campidoglio. È con grande soddisfazione che notiamo l'ingresso di un'altra donna di altissimo livello all'interno dell'Amministrazione, a conferma della rilevanza delle competenze femminili nei ruoli decisionali. La dottoressa Iovinella potrà contare sulla mia collaborazione e il sostegno dell'intera Assemblea Capitolina, convinta che il suo operato contribuirà in modo significativo al benessere della città". Così in una nota la Presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. (Com)