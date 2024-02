Ucraina: Casa Bianca, bene accordo Ue ma non sostituisce gli aiuti militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla revisione del bilancio pluriennale dell’Unione europea, che garantisce nuove risorse per l’assistenza finanziaria all’Ucraina, è “sicuramente una buona notizia”, che gli Stati Uniti accolgono positivamente. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Tuttavia, si tratta di aiuti finanziari e non militari, e non sostituiscono quindi la leadership statunitense nel campo dell’assistenza all’Ucraina in materia di sicurezza: il Congresso deve approvare subito i fondi aggiuntivi chiesti dal presidente Joe Biden”, ha detto. (Was)