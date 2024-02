Agricoltura: Bonelli (Avs), Lollobrigida chieda scusa e reciti mea culpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Lollobrigida, "quello della sostituzione etnica , quello dei ragazzi fannulloni che sanno stare solo sui divani , quello che i poveri mangiano meglio dei ricchi, quello che ferma un treno per arrivare puntuale vorrebbe darmi lezioni di pragmatismo omettendo, o mentendo , di dire che il suo partito ha votato a favore delle politiche agricole UE che oggi sono contestate dagli agricoltori, il suo partito, che ha alzato le tasse agli agricoltori con l'ultima finanziaria deve fare solo una cosa: recitare il mea culpa e chiedere scusa". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. "Caro Lollobrigida, tu ragazzo di campagna? Ma se, a differenza mia ,non sei mai stato nei campi e non sapresti riconoscere un pomodoro datterino da uno pachino e stavi nei salotti chic della destra romana", conclude.(Rin)