Gaza: portavoce Qatar, “siamo ottimisti ma strada per la tregua è ancora lunga”

- L’accordo tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas per raggiungere una tregua e la liberazione degli ostaggi non è ancora stato raggiunto. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majid al Ansari, parlando al Johns Hopkins University's Foreign Policy Institute di Washington, negli Stati Uniti, secondo quanto riferito dall’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. "C'è ancora una strada molto dura davanti a noi", ha detto Al Ansari, riferendosi ai negoziati in merito a una proposta di accordo attualmente sotto esame da parte di Hamas. Tuttavia, il portavoce ha aggiunto che "siamo ottimisti perché entrambe le parti hanno accettato le premesse che porteranno a una prossima pausa”. “Speriamo che nelle prossime due settimane saremo in grado di condividere buone notizie al riguardo", ha concluso Al Ansari. (Res)