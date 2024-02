Migranti: Croce Rossa, operativi per accogliere persone sbarcate stasera a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce Rossa Italiana a Lampedusa "è operativa in queste ore per accogliere le persone migranti sbarcate sull'isola, in attesa di capire, da fonti ufficiali, se ci sono dispersi. Al momento - fa sapere la Corce Rossa - all'hotspot di Contrada Imbriacola sono arrivati 121 migranti e il totale delle persone accolte è di 387 ospiti. Gli operatori della CRI sono in contatto con le Autorità competenti, Prefettura, Forze dell'Ordine, Capitaneria di Porto, e le Associazioni che sostengono l'attività dell'hotspot, per affrontare eventuali criticità. "Ci auguriamo – sottolinea la Croce Rossa Italiana – che le prime notizie che parlano di un naufragio e di alcuni dispersi trovino nelle prossime ore una soluzione diversa da quella che sembra prospettarsi al momento, cioè di un nuovo naufragio e di nuovi morti in prossimità dell'isola". (Rin)