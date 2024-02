© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meloni afferma che in Ungheria vige l'autonomia dei giudici in Ungheria, ma chiede a Orban umanità per Salis. Pochi minuti dopo lo stesso Orban annuncia adesione ai conservatori europei guidati da Meloni. La destra italiana predilige la ragion di partito sulla ragion di stato". Lo ha affermato il deputato del gruppo del Partito democratico alla Camera, Arturo Scotto. (Rin)