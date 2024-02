Caso Salis: Lollobrigida, spero dimostri sua innocenza, governo se ne sta occupando con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da ministro dell'Agricoltura in questi giorni ho avuto modo di occuparmi delle mie competenze specifiche. Qualcuno ha polemizzato sul fatto che non intendevo commentare la vicenda” di Ilaria Salis “in quanto il nostro governo, con la dovuta attenzione, se ne sta occupando in maniera ottima. Per quanto mi riguarda auspico davvero che la protagonista di questa vicenda dimostri la sua innocenza e mi auguro che vengano garantite tutte le norme del rispetto di chiunque”. A dirlo è stato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. (Rin)