Europee: Smeriglio incontra Avs Roma alla Garbatella, silenzio Pd dimostra distanza (3)

- Infine, rispetto alle ipotesi secondo cui la scelta fosse stata determinata dal Partito democratico, Smeriglio ha osservato: "Dire che non ci fosse un posto in lista per me tra le fila del Pd è semplicemente falso. Il posto in lista ci sarebbe stato. La questione è la difficoltà per una agibilità politica a sinistra: sul profilo politico della campagna, i temi sostanziali. Guerra, armi, assetto atlantico, transizione ecologica. Non servono figurine per coprire a sinistra. Nella composizione delle candidature credo sia un errore non verificare il lavoro svolto dagli uscenti e dargli continuità, se merita. Lo fanno tutti i Partiti socialisti in Europa, tranne il Pd". (Rer)