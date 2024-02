Scuola: Barelli (FI), formazione è la chiave per sfide del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione dei nostri giovani "è la chiave per essere competitivi nel mercato del lavoro e nella società di oggi e di domani. Superare le sfide attuali è un compito impegnativo ed è un tema molto serio dal quale dipendono le sorti della nostra società futura. Viviamo in un'epoca in cui i mezzi dell'apprendimento si sono evoluti rapidamente, influenzati dall'intervento di Internet e dell'intelligenza artificiale, che hanno semplificato le possibilità dell'apprendimento, ma hanno anche portato con sé sfide nuove e responsabilità". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo al convegno "La sfida al futuro dei giovani tecnologi", che si è svolto presso la Sala della Regina a Montecitorio. "Non possiamo permetterci di guardare indietro – ha proseguito Barelli - dobbiamo guardare avanti e prepararci a competere in un mondo globale che non conosce più confini geografici. La politica e il Parlamento devono adeguarsi a questa nuova realtà, non è una questione di partiti ma piuttosto di promuovere l'interesse di un'intera nazione. La sfida è enorme, ma è cruciale per generare benessere per i cittadini, formando una classe dirigente adatta alle sfide di un mondo in rapido cambiamento. Viviamo in un'epoca in cui la situazione economica mondiale è complessa, con crisi e sfide globali e le riforme richiedono non solo volontà ma anche risorse. Per questo l'Italia deve svolgere un ruolo chiave all'interno dell'Europa, promuovendo politiche che bilancino il rigore con la crescita economica. La formazione e l'educazione dei giovani sono essenziali per affrontare le sfide future e garantire una prospettiva prospera per la società. In questo contesto- conclude Barelli- la nostra presenza e la nostra determinazione sono fondamentali, saremo costantemente impegnati a affrontare tutte le questioni legate alla formazione e all'educazione, consapevoli dell'importanza per il futuro del Paese".(Rin)