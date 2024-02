Libano: premier Miqati ribadisce impegno a rispettare risoluzioni Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libanese, Najib Miqati, ha ribadito oggi l'impegno del Libano a rispettare le decisioni delle Nazioni Unite, “compresa la risoluzione 1701 (…) che chiede un cessate il fuoco e il dispiegamento dell'esercito nel sud del Libano". È quanto ha dichiarato il premier libanese durante una videoconferenza con il contingente statunitense per il Libano. "La risoluzione 1701 delle Nazioni Unite chiedeva la cessazione delle ostilità tra il partito sciita filo-iraniano Hezbollah e Israele e il dispiegamento delle forze armate libanesi nel sud del Libano", ha ricordato Miqati, sottolineando che "Israele non ha rispettato la risoluzione e abbiamo registrato 35 mila violazioni israeliane, comprese le violazioni della sovranità dello spazio aereo, terrestre e marittimo del Libano". Il premier ha aggiunto che "il governo libanese sta lavorando con la Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil) per mantenere la stabilità nel sud del Paese e prevenire un'ulteriore escalation", sottolineando che "tutte le parti coinvolte devono rispettare le regole di ingaggio e il diritto internazionale per prevenire ulteriori conflitti". "Il dialogo e la diplomazia sono le chiavi per risolvere qualsiasi controversia o tensione nella regione, e il governo libanese è determinato a lavorare per una soluzione diplomatica", ha precisato il premier, aggiungendo: "Tuttavia, è necessario un cessate il fuoco immediato a Gaza se si vuole che la diplomazia prevalga sulla violenza e sulla guerra". Nel 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1701 per porre fine alla guerra israelo-libanese e chiedere il ritiro dei gruppi armati a sud del fiume Litani in Libano, ad eccezione della Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil), dell'esercito libanese e delle forze di sicurezza. (Lib)