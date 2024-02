Serbia: Vucic discute con ambasciatore Russia su conseguenze abolizione transazioni in dinari in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha incontrato l'ambasciatore della Russia a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko. "Ho informato l'ambasciatore Bocan-Harchenko sull'ultima mossa unilaterale di Pristina, chiaramente diretta contro il popolo serbo in Kosovo, nonché delle possibili conseguenze di questo atto irresponsabile del regime di Albin Kurti (premier del Kosovo)", ha scritto lo stesso Vucic su Instagram. Il presidente della Serbia ha aggiunto di aver discusso con Bocan-Harchenko delle relazioni bilaterali e di altre questioni regionali e internazionali di interesse comune per i due Paesi. "Ho ribadito la mia gratitudine alla Russia per il suo sostegno nel rispetto dell'integrità territoriale della Serbia", ha sottolineato il capo dello Stato serbo. (Seb)