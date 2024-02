Turchia: sequestratore della fabbrica Usa è un addetto alle pulizie dello stabilimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata accertata l’identità del sequestratore che, oggi pomeriggio, ha preso in ostaggio sette lavoratori della fabbrica della multinazionale statunitense Procter & Gamble nella zona industriale di Gebze, distretto della provincia di Kocaeli, in Turchia, a circa 80 chilometri di distanza da Istanbul. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Iha”, precisando che si tratta di un uomo, Ibrahim Y., che lavora nello stabilimento come addetto alle pulizie. Sul posto sono state inviate numerose squadre della polizia, agenti delle forze speciali, personale sanitario e vigili del fuoco. L’aggressore, armato di una pistola, avrebbe preso in ostaggio i lavoratori della fabbrica per protestare contro gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Gli ostaggi sarebbero almeno sette: sei uomini e una donna. (segue) (Tua)