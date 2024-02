Israele: Netanyahu, sanzioni Usa a coloni sono “misure drastiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di sanzionare i coloni israeliani è una “misura drastica”. Lo ha affermato il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, reagendo all'ordine esecutivo del presidente statunitense, Joe Biden, che impone sanzioni finanziarie a quattro cittadini israeliani per contrastare il crescente numero di episodi di violenza da parte di coloni estremisti ai danni della popolazione civile palestinese in Cisgiordania. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”. L’'ufficio del primo ministro Netanyahu ha affermato in un comunicato che "la stragrande maggioranza dei residenti di Giudea e Samaria sono cittadini rispettosi della legge, molti dei quali stanno combattendo proprio ora in servizio attivo e di riserva per proteggere Israele". La dichiarazione prosegue affermando che "Israele agisce contro tutti i trasgressori della legge in ogni luogo e quindi non c'è spazio per misure drastiche su questa questione". (Res)