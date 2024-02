Editoria: Russo-Gaddi (FI), solidarietà a Espansione Tv per vile attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il violento attacco alla libertà di stampa subito da Espansione TV "è un atto vile ed esecrabile che impone la massima vigilanza e la massima attenzione. Il giornalismo libero è una conquista di civiltà che nessuna intimidazione potrà mai fermare". Lo dichiarano in una nota Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia, e il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi. "Esprimiamo la più totale e convinta solidarietà al direttore di Espansione Tv Andrea Bambace, minacciato personalmente. Saremo sempre in prima linea nella difesa di ogni libertà di opinione della stampa comasca, che ogni giorno informa migliaia di cittadini con serietà, responsabilità, professionalità e coraggio, come hanno dimostrato anche le recenti polemiche seguite alle prese di posizione sulla strage di Erba - aggiungono Russo e Gaddi -. Ci auguriamo che i responsabili di questo inquietante atto vandalico, come di tutte le forme di intimidazione, vengano quanto prima individuati e sanzionati", concludono.(Com)