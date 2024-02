Israele: Casa Bianca, ordine esecutivo è risposta ad aumento della violenza in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine esecutivo firmato oggi dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che include sanzioni finanziarie nei confronti di quattro coloni israeliani responsabili di atti di violenza ai danni di civili palestinesi in Cisgiordania, è una risposta al crescente numero di episodi simili che sono stati registrati nella regione dopo l’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)