Europee: Smeriglio (Sd), antifascismo è pratica nella società, non deleghiamolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra in Europa "è una cosa seria, dalla Francia alla Germania, fino a qui in Italia: ha un’idea forte e una proposta di governo. Abbiamo bisogno di credibilità. Quando si è governato con chiunque negli ultimi dieci anni, poi fare polemica sul fascismo è complicato". Così l’eurodeputato Smeriglio, nel corso dell’incontro “Le nostre ragioni. Una comunità in cammino”, organizzato alla Villetta a Garbatella, storica sede della sinistra romana, per spiegare la scelta di lasciare la delegazione Pd a Bruxelles. "Perché l’antifascismo è una cosa seria e c’è differenza tra i fascisti di Acca Larentia e il fascismo nella società, l’egemonia culturale di destra che cresce. L’antifascismo non può essere solo un fatto legale, il diritto è frutto dei tempi e, per questo, cambia. L’antifascismo è democrazia, è presidio democratico tra la gente: è come si sta nella società e come si contrasta la deriva dell’estrema destra. Bisogna avere un progetto del tutto alternativo: femminismo, pacifismo, internazionalismo e giustizia sociale e climatica. Ed è necessario avere credibilità per costruirlo".(Com)