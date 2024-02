Europee: Smeriglio incontra Avs Roma alla Garbatella, silenzio Pd dimostra distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'annuncio con cui ha fatto sapere che avrebbe lasciato la coalizione del Partito democratico in vista delle prossime elezioni europee, Massimiliano Smeriglio, fondatore a Roma di Sinistra civica ecologista, stasera è tornato nella storica sede alla Garbatella per fare un punto con i suoi riguardo al futuro: diversi gli esponenti di Sinistra civica ecologista e dell'Alleanza Verdi Sinistra presenti all'iniziativa. "Ringrazio Zingaretti per la chiarezza, anche perché per chi fa il nostro lavoro, la credibilità è un bene prezioso - ha detto -. Le parole di Nicola sono state chiare riguardo la sua possibile candidatura e la sua posizione mi sembra definitiva, non ci sarà. Piuttosto mi è dispiaciuto - ha sottolineato - non vedere nessuna iniziativa per trattenermi, da parte della sinistra del partito. Per difendere le battaglie fatte insieme, il profilo che ho assunto a Bruxelles e per il lavoro che ho svolto lì. Ringrazio Bettini, che ha provato a battersi per evitare la mia fuoriuscita e alcuni compagni e amici come Foschi, Valeriani, Morassut e Orlando per aver speso parole sulla mia scelta. Ringrazio anche il sindaco Gualtieri per la vicinanza in questi giorni. Dal resto del gruppo dirigente del Pd solo silenzio, a dimostrazione della distanza maturata in questi anni". (segue) (Rer)