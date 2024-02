Europee: Smeriglio incontra Avs Roma alla Garbatella, silenzio Pd dimostra distanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato di Socialisti e democratici, nel corso dell’incontro “Le nostre ragioni. Una comunità in cammino”, ha voluto chiarire che la scelta non è stata determinata dalla mancata garanzia di una rielezione. "Quando mi dicono che ho lasciato la delegazione Pd a Bruxelles perché non avevo un seggio sicuro alle prossime elezioni, mi viene da ridere. Intanto ci sono preferenze, e poi non cercavo rassicurazioni elettorali, ma agibilità politica per pacifismo ed ecologia. Non l’ho trovata. Comunque, la mia storia è diversa. Nel 2018, per esempio, mentre coordinavo la campagna elettorale della coalizione in Regione Lazio, ho fatto un investimento politico e abbiamo candidato ed eletto altre persone nella nostra lista civica e di sinistra. Nel 2019, invece, ero tredicesimo in una lista densa di persone autorevoli, a partire dal compianto David Sassoli, ma anche Gualtieri, Bonafé e Bartolo. La differenza con la situazione attuale? C’era Piazza Grande e avevamo agibilità politica. Il Pd era in una fase espansiva, terminata con le dimissioni inspiegabili di Zingaretti e il silenzio che ne è seguito, anche di Nicola purtroppo". (segue) (Rer)