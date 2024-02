Ue: Meloni, su agricoltori approccio ideologico sbagliato, sosteniamo loro istanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema degli agricoltori "ribadisco che l’approccio ideologico, finora tenuto in Europa, è stato sbagliato: non si può scambiare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. In Italia è un tema che abbiamo già affrontato quest’anno con un importante lavoro a favore del mondo agricolo, sia dal punto di vista economico che da quello della sostenibilità". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in un messaggio su Facebook ha aggiunto: "Continueremo a sostenere le loro istanze anche nelle sedi europee". (Rin)