Mar Rosso: Crosetto, pronti a prendere il comando della missione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'"ordine sparso" con cui si muove l'Ue in relazione alla Striscia di gaza, Crosetto ha detto che "l'Europa al momento è fatta così, è un dato di fatto: esistono 27 politiche estere diverse, ogni Paese ha una sua agenda non solo a Gaza, ma anche in Libano, in Niger, nel Nord Africa, in Kosovo. Per questo non abbiamo un ruolo rilevante nel mondo". Il Regno Unito ha appena stanziato tre miliardi per Kiev, la Germania arriverà a otto miliardi nel 2024. Tuttavia, non si può applicare all'Ucraina o al Mar Rosso una mentalità ragionieristica: "Lo dico dal giorno in cui mi sono insediato, ma non tutti lo capiscono, a cominciare dalla Ue. Ora dovremo mandare una nave e dei missili in Mar Rosso e non sarà facilissimo finanziare nuove spese. In Italia abbiamo ereditato un assetto delle forze armate frutto dell'illusione di non doversi più difendere da alcun attacco". "Tutto - ha sottolineato il ministro - deve essere trasformato, comprese le regole, anche quelle sui poteri del mio ministero, per dotarci di una capacità efficace di difendere realmente il nostro Paese". (segue) (Rin)