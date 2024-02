Kosovo: cambio alla guida del Regional Command – West della missione Kfor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante Vacca ha voluto ringraziare i fanti piumati dell'11esimo Reggimento bersaglieri e i contingenti delle altre nazioni con queste parole: "Desidero che questa sia un'occasione per rivolgervi, spontaneamente, un pensiero di profonda gratitudine per l'eccezionale lavoro svolto durante questi sei mesi di missione. Il vostro impegno, la vostra dedizione e la vostra professionalità hanno contribuito in modo significativo al successo delle operazioni cinetiche e non cinetiche, condotte sotto il mio comando". Quello appena concluso è stato un semestre che ha visto i circa 1.400 militari italiani presenti in Kosovo impegnati in molteplici attività operative, addestrative, di collegamento con le istituzioni locali e di cooperazione civile-militare a sostegno delle istituzioni e della popolazione. Molte le attività di pattugliamento condotte nell'intera area di operazione, in particolare nella zona di confine amministrativo tra il Kosovo e la Serbia; numerose anche le esercitazioni condotte, tra le quali la "Western Rumble" e la "Golden Sabre", che si sono svolte in autunno, oltre a un addestramento continuo volto a mantenere elevati standard di prontezza operativa. (segue) (Com)