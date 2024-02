Speciale difesa: Kosovo, cambio alla guida del Regional Command – West della missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Si è svolta in Kosovo, a Camp Villaggio Italia, la cerimonia di avvicendamento al comando del Regional Command – West della missione Kfor della Nato tra l'11esimo Reggimento bersaglieri della Brigata "Ariete" e il primo Reggimento bersaglieri della Brigata "Garibaldi". Lo ha reso noto il Comando operativo di vertice interforze (Covi). Alla cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari, fra le quali il Comandante operativo di vertice interforze, il generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, il comandante della Kfor, il maggior generale Ozkan Ulutas, accompagnato dal vicecomandante, il generale di Brigata Federico Bernacca, l'ambasciatore d'Italia in Kosovo, Antonello De Riu, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, le autorità religiose e i sindaci delle municipalità del Kosovo occidentale. Il simbolico passaggio della bandiera Nato tra il colonnello Gabriele Vacca e il parigrado Francesco Ferrara, ha sancito il cambio alla guida del Regional Command – West, unità multinazionale composta in prevalenza da militari italiani. Il generale Figliuolo, nel portare al contingente nazionale i saluti del ministro della Difesa Guido Crosetto e del capo di Stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Cavo Dragone, ha espresso parole di apprezzamento per i risultati conseguiti nel corso di una missione che è stata condotta in una realtà complessa quale quella balcanica, particolarmente nota al generale Figliuolo, che è stato comandante delle forze Nato in Kosovo tra il 2014 e il 2015. (Com)