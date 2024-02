Kosovo: ambasciata d’Italia e Aics sostengono il turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fine ultimo è quello di migliorare la qualità dei servizi turistici offerti, che contribuiranno a valorizzare le ricchezze del Kosovo, anche grazie al know-how che importanti attori italiani, come il Club alpino, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e l’associazione italiana turismo responsabile, hanno trasferito in questi primi due anni di progetto”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Kosovo, Antonello De Riu. Sulla procedura di selezione, la direttrice di Aics Tirana, Stefania Vizzaccaro, ha sottolineato che “la qualità delle proposte presentate ha confermato l’impatto positivo dell’intero progetto, a testimonianza dell’entusiasmo e dell’impegno delle comunità locali nello sviluppare il comparto turistico del proprio territorio”. (Com)