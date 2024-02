Serbia-Italia: ambasciatore Gori incontra direttore Ufficio per Kosovo, focus su dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia Luca Gori ha incontrato a Belgrado il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic. Al centro del colloquio lo stato del dialogo Belgrado-Pristina e i suoi recenti sviluppi. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica. L'ambasciatore ha espresso apprezzamento verso le recenti aperture delle autorità serbe con il riconoscimento dei certificati doganali kosovari, il reciproco riconoscimento delle targhe automobilistiche e i progressi nell'attuazione della roadmap sull'energia, risultati preziosi nel cammino verso la normalizzazione. La discussione si è focalizzata sul processo che dovrebbe portare allo svolgimento di nuove elezioni amministrative nelle municipalità del nord del Kosovo e sulle conseguenze negative della recente decisione di Pristina di proibire l'utilizzo del dinaro serbo, per le transazioni in territorio kosovaro a partire dal primo febbraio prossimo. "E' fondamentale che la Serbia continui a dare il proprio contributo alla salvaguardia della pace e della stabilità regionale attraverso un approccio costruttivo verso il dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione europea", ha dichiarato l'ambasciatore Gori. "L'Italia", ha aggiunto, "sostiene questo processo così come l'attuazione degli impegni assunti dalle parti a cominciare dalla rapida creazione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba". (Seb)