Kosovo: fonti stampa, inviato Ue Lajcak domani a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato dell’Ue per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, potrebbe essere domani a Pristina per un incontro con le autorità locali. Lo riferisce il quotidiano “Koha Ditore”, precisando che la notizia non è stata ancora confermata da fonti ufficiali. La settimana scorsa il vice primo ministro del Kosovo Besnik Bislimi aveva anticipato che dei “funzionari europei” sarebbero stati in visita a Pristina nella giornata di martedì 30 gennaio. Nella giornata di oggi Lajcak si trova a Belgrado per un incontro con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic.(Alt)