Serbia: Vucic a Lajcak, necessaria formazione Associazione comuni serbi ed elezioni nel nord del Kosovo

- È durato più di un'ora l'incontro a Belgrado tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. Lo riporta la stampa locale, secondo cui Vucic nell'incontro, definito "costruttivo", ha comunicato a Lajcak la necessaria formazione dell'Associazione dei comuni serbi nel nord del Kosovo (Zso) e l'urgenza delle elezioni nei quattro comuni del nord. "Conversazione costruttiva e molto corretta con Miroslav Lajcak. Ho sottolineato la necessità della formazione dell'Associazione dei comuni serbi, lo svolgimento urgente delle elezioni locali nel nord del Kosovo e ho chiesto il sostegno dell'Unione europea per fermare ulteriori provocazioni provenienti da Pristina. Ho ribadito la disponibilità della Serbia ad adempiere ai propri obblighi, in conformità con gli accordi giuridici internazionali nel rispetto della Costituzione serba e della Carta delle Nazioni Unite", ha scritto Vucic sul proprio profilo Instagram al termine del colloquio con il rappresentante europeo.(Seb)