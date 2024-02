Kosovo: avvocati di Thaci si ritirano dalla difesa per “mancato pagamento” della parcella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati della Greenberg Legal Associates, che finora hanno difeso l’ex presidente kosovaro Hashim Thaci nel processo a suo carico all’Aia, hanno annunciato il proprio ritiro. Secondo quanto riferiscono i media kosovari, la motivazione sarebbe data dal mancato pagamento delle parcelle. "Il signor Thaci non ha adempiuto all'obbligo nei confronti di Gregory Kehoe, Joe Reeder e altri membri del team di supporto. Al signor Thaci è stato dato un ragionevole periodo di avvertimento sul fatto che (i difensori) avrebbero chiesto il licenziamento se l'obbligo non fosse stato adempiuto", si legge in una nota rilanciata dal Tribunale speciale che deve giudicare i presunti crimini commessi dall’Esercito di liberazione del Kosovo. I difensori continueranno a lavorare per i prossimi 45 giorni, fino alla nomina di altri avvocati. Secondo i termini di legge, il ministero della Giustizia del Kosovo è tenuto a effettuare i pagamenti per la difesa dell'imputato all'Aia. Lo stesso dicastero ha reagito alla notizia con una nota in cui si ribadisce la regolarità dei pagamenti effettuati negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Secondo il ministero, per l'anno 2020 è stato effettuato un pagamento di 83.107 euro, per il 2021 l’importo è stato di 1.114.901 euro, per il 2022 di 996.600 euro ed infine, per il 2023, di 1.371.800 euro.(Alt)