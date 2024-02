Serbia: Vucic presiede riunione d'emergenza su decisione Kosvo abolizione transazioni in dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha tenuto nella serata di ieri una riunione d'emergenza con alcuni ministri del governo, incentrata sulla decisione della Banca centrale di Pristina di abolire le transazioni di pagamento in dinari serbi tra il Kosovo e la Serbia centrale dal primo febbraio. Il quotidiano serbo "Politika", che riporta informazioni non ufficiali, scrive che ciò è avvenuto perché il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha respinto la proposta di Stati Uniti, Unione europea e dei Paesi del Quintetto, di rivedere la norma. Intanto il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, ha annunciato che il governo del Kosovo annuncerà oggi le decisioni sul decreto della Banca centrale sulla sospensione dei pagamenti in dinari. "Abbiamo menzionato la decisione della Banca centrale del Kosovo, ma non sarò il portavoce del governo del Kosovo. Le informazioni vi verranno comunicate domani", ha detto ieri Lajcak dopo un colloquio con il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, a Pristina. (Seb)