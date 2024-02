Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, pochi progressi nella normalizzazione dei rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno appena trascorso ha visto “pochi progressi” sul fronte della normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Lo ha dichiarato l’inviato Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, che ieri ha effettuato una visita a Pristina dove ha incontrato le massime cariche istituzionali. "L'anno scorso abbiamo ottenuto risultati importanti, come il riconoscimento delle targhe, ma abbiamo fatto pochi progressi sulla strada della normalizzazione delle relazioni", ha detto il diplomatico europeo secondo quanto riferisce il sito kosovaro “Telegrafi”. Lajcak ha infine precisato di aver discusso con il premier kosovaro Albin Kurti della decisione della Banca centrale kosovara di vietare l'uso del dinaro nei pagamenti in contanti in Kosovo. "Abbiamo menzionato questo problema in relazione alla decisione della Banca centrale”, ha dichiarato l’inviato Ue.(Alt)