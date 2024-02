Kosovo-Serbia: istituto di credito serbo Komercijalna Banka chiude tutte le filiali in territorio kosovaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Komercijalna Banka, storica banca serba recentemente acquisita dal gruppo sloveno Nlb, non opererà più in territorio kosovaro. Lo riferisce la stampa di Belgrado, precisando che in Kosovo sono presenti otto filiali della banca. Oggi è stato chiuso lo sportello della città di Gracanica, mentre la settimana scorsa era stata chiusa la filiale della città di Mitrovica. Secondo i media l'annuncio sulla chiusura della banca era arrivato agli utenti del servizio e ai dipendenti alla fine dell'anno scorso.(Seb)