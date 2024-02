Ue: approvata revisione Quadro finanziario, Orban accetta compromesso con mediazione Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo a 27 sulla revisione del bilancio pluriennale europeo è una soddisfazione per il governo italiano e per l'Europa. Un compiacimento mostrato nettamente a Bruxelles dalla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che in un punto stampa al termine del Consiglio europeo straordinario ha parlato di "risultato importante per l'Unione Europea". L'accordo, "non scontato", garantisce "risorse durature per l'Ucraina", ma anche una logica a pacchetto che potesse "rispondere con logiche europee alle necessità più impellenti dei cittadini", ha dichiarato Meloni ai giornalisti. L'Italia chiedeva più risorse sul tema migrazione, con fondi dedicati a prevenire i flussi migratori e difendere i propri confini. Otto dei dieci miliardi, ha spiegato la premier alla stampa, "sono stati dedicati alla dimensione esterna, per prevenire i flussi migratori e difendere i propri confini, proprio quello che l'Italia ha sempre proposto". Non era facile trovare una soluzione, ha poi affermato Meloni. "Noi siamo sempre stati convinti che una soluzione a 26 non sarebbe stata una buona soluzione, abbiamo lavorato molto, e abbiamo portato a casa una soluzione a 27. Siamo soddisfatti", ha poi concluso. (segue) (Beb)