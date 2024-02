Ue: approvata revisione Quadro finanziario, Orban accetta compromesso con mediazione Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una discussione, quella di oggi, che si prospettava difficile alla vigilia, con un Consiglio incerto per la volontà del primo ministro ungherese, Viktor Orban, di porre il veto all'approvazione della revisione del Quadro finanziario pluriennale europeo, che prevedeva anche l'assistenza finanziaria all'Ucraina di 50 miliardi di euro in quattro anni. Discussioni che si sono svolte anche nelle settimane precedenti, fra fughe di notizie e minacce velate trapelate da Bruxelles in direzione Budapest, con i leader europei che, secondo documenti fatti circolare dal "Financial Times", erano pronti a chiedere il blocco degli aiuti finanziari all'Ungheria in caso di veto al pacchetto finanziario di aiuti a Kiev. Se nel corso della settimana si sono susseguiti i contatti fra i leader europei, forti di una proposta per superare l'impasse ideata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente francese, Emmanuel Macron, - come ha specificato oggi una fonte europea – solo poche ore prima del vertice erano in pochi a scommettere su una soluzione rapida e sostanzialmente indolore per l'Ue, con Orban pronto a mettersi di nuovo di traverso su un accordo che invece era già stato raggiunto fra gli altri 26 Stati membri. (segue) (Beb)