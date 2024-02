Ue: approvata revisione Quadro finanziario, Orban accetta compromesso con mediazione Meloni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi minuti dall'inizio del vertice europeo è arrivata la notizia. L'accordo per il finanziamento all'Ucraina è stato raggiunto in pochi minuti e all'unanimità. Tutto frutto del lavoro ai fianchi, specificano fonti europee, a cui hanno partecipato più di un leader europeo, fra cui la stessa Giorgia Meloni, che ha avuto incontri bilaterali con il premier ungherese sia nella serata di ieri che oggi in mattinata, prima dell'inizio della riunione dei 27. E proprio in mattinata, è stato probabilmente decisivo l'incontro a sei, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la premier italiana, Giorgia Meloni, e gli omologhi di Francia e Germania, Olaf Scholz e Emmanuel Macron, con lo stesso Viktor Orban, proprio a margine del Consiglio europeo di Bruxelles. Durante gli incontri con il premier ungherese "ho cercato di evitare" una divisione dell'Europa su un tema come l'Ucraina, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dei lavori di Bruxelles parlando alla stampa. Serve "una capacità di dialogo che tenga conto dei punti di vista e degli interessi di tutti gli Stati membri". Quest'approccio "fa la differenza", ha aggiunto Meloni, sottolineando l'importanza di parlare con tutti. Sta di fatto che, alla fine, la linea a 27 ha prevalso, mantenendo l'unità europea, messaggio che può essere decisivo anche in funzione del futuro appoggio a Kiev. (segue) (Beb)