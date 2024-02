Ue: approvata revisione Quadro finanziario, Orban accetta compromesso con mediazione Meloni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sostanzialmente due le grandi novità inserite nelle conclusioni del Consiglio odierno, con due paragrafi aggiuntivi che hanno definito meglio la questione ucraina e l'appoggio dei 27 Stati membri. "Sulla base della relazione annuale della Commissione sull'attuazione dello Strumento per l'Ucraina, il Consiglio europeo terrà ogni anno un dibattito sull'attuazione dello strumento, al fine di fornire orientamenti. Se necessario, tra due anni il Consiglio europeo inviterà la Commissione a presentare una proposta di revisione nel contesto dello Strumento per l'Ucraina, nel contesto del nuovo Quadro finanziario pluriennale", si legge proprio nelle conclusioni. La decisione di invitare la Commissione a presentare la proposta sarebbe poi presa all'unanimità fra i leader dei 27 Stati membri, nel corso di un futuro Consiglio europeo. Nota a favore, per Orban, è probabilmente la relazione annuale della Commissione (sulla quale però non avrebbe alcun potere), e un altro paragrafo aggiunto alle conclusioni di oggi, in cui il Consiglio richiama le conclusioni del vertice europeo del dicembre 2020, dove veniva menzionata l'applicazione del meccanismo di condizionalità per l'Ungheria. "L'applicazione del meccanismo di condizionalità previsto dal regolamento sarà obiettiva, equa, imparziale e basata sui fatti, garantendo il giusto processo, la non discriminazione e la parità di trattamento degli Stati membri", si legge nel testo del 2020. (segue) (Beb)