Ue: approvata revisione Quadro finanziario, Orban accetta compromesso con mediazione Meloni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A alcuni osservatori, la cosa è sembrata un modalità per far addolcire la pillola a Orban, cercando di far passare il messaggio che il meccanismo di condizionalità , che di fatto blocca i fondi europei ancora previsti verso Budapest, possa essere applicato in maniera più progressiva, sbloccando alcuni aiuti in un prossimo futuro. La revisione approvata oggi, concorda comunque l'aumento del bilancio pluriennale europeo di 64,4 miliardi di euro, confermando l'accordo già raggiunto al vertice europeo di dicembre scorso e concordato, allora, dai 26 Stati membri, Ungheria esclusa. "Il Consiglio europeo concorda di rafforzare le nuove priorità con 64,6 miliardi di euro, di cui 33 miliardi di euro di prestiti e 10,6 miliardi di euro di riallocazioni da programmi già esistenti", si legge nel testo di conclusioni. Nello specifico, precisano i leader europei, saranno destinati 50 miliardi di euro per l'Ucraina (17 miliardi di euro di sovvenzioni e 33 miliardi di euro di prestiti); 2 miliardi di euro per la migrazione e la gestione delle frontiere; 7,6 miliardi di euro per il vicinato e il mondo; 1,5 miliardi di euro per il Fondo europeo per la difesa nell'ambito del nuovo strumento Step (Piattaforma di tecnologie strategiche per l'Europa); 2 miliardi di euro per lo Strumento di flessibilità; e 1,5 miliardi di euro per la Riserva di solidarietà e di aiuto", si legge nel testo finale. (Beb)