Ambiente: Fontana (M5s), domani Giornata zone umide, su tema serve nuova legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si celebra la Giornata mondiale delle zone umide – World wetlands day. "Oggi in Senato, in un'iniziativa promossa dalla collega Elena Sironi del M5s, abbiamo affrontato questa importante questione alla presenza di diversi esperti di ambiente e biodiversità". Lo scrive in una nota Ilaria Fontana, capogruppo M5s in commissione Ambiente alla Camera. "Temi che, dopo 17 mesi possiamo dirlo, sono completamente fuori dai radar di questa maggioranza e del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il M5s nella passata legislatura è stato il primo promotore dell'inserimento della tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione: purtroppo, con l'avvento dell'esecutivo Meloni, su questo fronte stiamo tornando indietro a larghe falcate - prosegue -. Prendersi cura delle zone umide è un nostro dovere, così come quello di preservare la flora, la fauna e gli ecosistemi naturali, ma il piano per gli adattamenti climatici che ci è stato sottoposto è pieno di belle parole ma non ha un'azione concreta. Anzi - aggiunge -, con il dl Energia appena licenziato dal governo ritorna in auge lo stoccaggio di Co2 e si va completamente in antitesi. La biodiversità delle zone umide è argomento ignoto a questa maggioranza, e un'altra dimostrazione è l'irricevibile proposta di Bruzzone in commissione Agricoltura sulla caccia. E' chiaro che serve un nuovo intervento legislativo per affrontare seriamente la questione 'zone umide', e come M5s lavoreremo anche a una mozione. Purtroppo le ricette di questo governo sono sconfortanti, tra combustibili fossili, trivelle, scarso interesse per la tutela degli animali e consumo di suolo a iosa. Noi però su certi temi ci siamo e ci saremo ancora", conclude Fontana. (Com)