Finanza: Mef, a gennaio fabbisogno di 5,5 miliardi

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) comunica in una nota che nel mese di gennaio 2024 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 5.500 milioni di euro. Nel mese di gennaio 2023 si era chiuso con un fabbisogno di 7.086 milioni. Nel confronto con il corrispondente mese del 2023, sul saldo del fabbisogno hanno inciso l'aumento degli incassi fiscali e dei trasferimenti da parte della Ue. Sul fronte dei pagamenti si evidenzia una maggiore spesa previdenziale legata alla rivalutazione delle pensioni e maggiori esigenze delle Amministrazioni territoriali. La spesa relativa agli interessi sui titoli di Stato - conclude la nota - è in aumento di circa 650 milioni rispetto al valore dello stesso mese dell'anno precedente.(Com)