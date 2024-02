Scuola: a Roma prime comunità energetiche, scelte 15 istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Approvata in Giunta capitolina la delibera con l'elenco delle 15 scuole che sul tetto ospiteranno impianti fotovoltaici a servizio di comunità energetiche. Coinvolte scuole primarie, secondarie e licei in diversi quartieri della città, una struttura per ogni municipio. Il provvedimento consente all'Ufficio Clima e al Csimu (Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), con il supporto del Dipartimento Centrale Appalti, di avviare la manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli interventi. Al termine di un percorso di confronto con i diversi municipi sono stati indicate le seguenti strutture scolastiche: Municipio 1 - IC Umberto I -Dante Alighieri; Municipio 2 - IC Montessori; Municipio 3 – IC Piazza Capri; Municipio 4 – IC Giorgio Perlasca; Municipio 5 – IC Laparelli; Municipio 6 – IC De Curtis; Municipio 7 – IC Gianni Rodari;Municipio 8 – Liceo Socrate; Municipio 9 – IC Bernardini – Scuola "Paola Sarro"; Municipio 10 – IC Antonio Vivaldi; Municipio 11 – IC Fratelli Cervi – Mazzacurati; Municipio 12 – IC Largo Oriani plesso Manzoni e Liceo Manara; Municipio 13 – IC Antonio Rosmini; Municipio 14 – IC Neruda, scuola Primaria Selva Candida; Municipio 15 – IC Lucio Fontana.