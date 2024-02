Turchia: sequestratore della fabbrica Usa è un addetto alle pulizie dello stabilimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ismet Zihni, marito di una lavoratrice presa come ostaggio nella fabbrica Usa di Gebze, in Turchia, ha affermato di aver ricevuto una telefonata dalla donna. “Stiamo bene, siamo stati presi in ostaggio”, queste le parole della lavoratrice che subito dopo ha riattaccato, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Iha”. "Ho ricevuto la notizia intorno alle 14:30 (ora turca, 12:30 ora italiana)”, ha affermato Zihni, raccontando di aver successivamente ricevuto un messaggio da sua moglie: "Stiamo bene, non ci ha fatto niente. Ha sparato qualche colpo". (Tua)