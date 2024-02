Ue: Lollobrigida, governo ha sempre sostenuto agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I nodi vengono al pettine perché c’è stato in questi anni un atteggiamento suicida dell’Europa su vari temi” fra cui le questioni agricole. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. “Gli agricoltori non ce la fanno più, in tutta Europa, ma almeno in Italia hanno trovato un governo che fin dall’inizio ha preso in Europa le stesse loro posizioni”, ha aggiunto ricordando che in Europa gli agricoltori “sono stati descritti come nemici dell'ambiente, quando in realtà sono loro i primi ambientalisti, in quanto proteggono il territorio con il lavoro”. (Rin)