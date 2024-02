Caso Salis: Zaia, non sono informato, ma Italia ha fatto suo tema rispetto dignità umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso di Ilaria Salis “non sono minimamente informato e quindi non entro nel merito di questa vicenda”, ma “devo dire che l’Italia ha già fatto suo il tema del rispetto della dignità umana, cosa che forse altri paesi non hanno ancora fatto”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine della presentazione del libro dal titolo “Fa’ presto, vai piano. La vita è un viaggio passo a passo” in corso alla Camera di commercio di Roma.(Rin)