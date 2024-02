© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri alla nuova segretaria generale di Roma Capitale, la dottoressa Rosa Iovinella, che oggi si è insediata in Campidoglio. Crediamo che la sua professionalità e competenza possano aiutare Roma in quell'opera di trasformazione che tutti auspichiamo" dichiara in una nota la consigliera capitolina dem e presidente della commissione Cultura e Lavoro Erica Battaglia. (Com)