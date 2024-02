Milano: G. La Russa (Aci), partenza Rallye Monte-Carlo Historique, occasione per ripercorrere la storia dell’auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande entusiasmo stasera in Piazza del Duomo a Milano per la partenza della 26.ma edizione del “Rallye Monte-Carlo Historique”. Centinaia di appassionati con cellulari e macchine fotografiche non hanno voluto perdersi il passaggio delle auto d’epoca che hanno animato le vie del centro cittadino. Dopo i controlli tecnici i 140 equipaggi sono partiti dalla storica sede di Automobile Club Milano, in Corso Venezia e hanno raggiunto piazza Duomo per la presentazione al pubblico e per il controllo di passaggio, prologo al percorso che li condurrà fino al traguardo del 7 febbraio, sul porto del Principato di Monaco. Gli altri partecipanti hanno preso il via da Glasgow, Bad Homburg e Reims. Nell’elenco dei 140 equipaggi partiti dal capoluogo lombardo spiccano numerosi habitué di questa competizione: Maurizio Verini su “Fiat X1/9”, Giorgio Schon che torna sulla “Austin Mini Cooper S” (con cui disputò la gara nel 2018 e 2020) e il presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani che affronterà il tracciato a bordo di una Fiat 124 Abarth. “Il Rallye a Milano costituisce una splendida occasione per ripercorrere la storia dell’auto e per dare modo a tutti gli appassionati di ammirare vetture che appartengono alla memoria collettiva”, afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano che con Canossa Events ha organizzato la manifestazione in collaborazione con ACI Storico. “Siamo felici e orgogliosi di avere ospitato la partenza da Milano di una gara leggendaria. Oggi è una grande festa per tutti gli appassionati che come nelle passate edizioni hanno risposto con entusiasmo. Ringrazio Automobile Club de Monaco per averci permesso di collaborare alla realizzazione di questa grande kermesse del motorismo storico”, conclude La Russa, starter d’eccezione.(Com)