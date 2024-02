Como: Morelli, solidarietà a direttore e giornalisti di Espansione Tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Totale vicinanza e solidarietà al direttore Andrea Bambace e ai giornalisti dell'emittente comasca Espansione tv, le cui mura esterne, la scorsa notte, sono state imbrattate con ignobili insulti da ignoti". Lo dice in una nota Alessandro Morelli, responsabile editoria per la Lega. "Metto da parte il mio giudizio nei confronti dei vandali che hanno commesso questo sciocco e grave atto e, invece – spiega il senatore della Lega - mi chiedo il motivo di aggredire un'emittente sempre aperta al dialogo, al confronto e alle critiche anche attraverso trasmissioni che prevedono telefonate in diretta e senza filtro". "Ognuno è libero di protestare come crede, ma sono convinto che sia il modo in cui ci si esprime a qualificare il livello della persona", conclude Morelli. (Com)