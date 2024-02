Medio Oriente: Usa pubblicano nomi dei 4 coloni israeliani sanzionati per violenza in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha pubblicato i nomi dei quattro cittadini israeliani nei confronti dei quali sono state imposte sanzioni finanziarie, sulla base dell’ordine esecutivo firmato oggi dal presidente Joe Biden per contrastare il crescente numero di episodi di violenza da parte di coloni estremisti ai danni della popolazione civile in Cisgiordania. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ha spiegato in una nota che gli Stati Uniti “si oppongono a qualsiasi azione che possa mettere a rischio la stabilità in Cisgiordania e le prospettive di pace nel quadro del conflitto israelo-palestinese: e questo include gli attacchi dei coloni israeliani contro i civili palestinesi”. Simili atti di violenza, si legge nel comunicato, non hanno “alcuna giustificazione”. Il primo dei quattro cittadini israeliani sanzionati a David Chai Chasdai, per la partecipazione ad una rivolta nel villaggio di Huwara, durante la quale un civile palestinese è rimasto ucciso e diverse abitazioni sono state date alle fiamme. Gli altri tre sono Einan Tanjil, per avere aggredito con pietre e bastoni alcuni agricoltori palestinesi e anche attivisti israeliani; Shalom Zicherman, per avere aggredito e ferito almeno due attivisti israeliani; e Yinon Levi, per avere guidato un gruppo di coloni responsabile di atti di violenza e intimidazione in diversi villaggi in Cisgiordania. (Was)