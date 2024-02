Riforme: Calderoli, non c’è persona più convinta su scelta premierato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è persona e partito più convinto della scelta da parte dei cittadini di colui che dovrà governare il Paese". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" in onda questa sera su Rai1. Parlando dell’accoro raggiunto nella maggioranza sulle modifiche al decreto sul premierato, il ministro ha aggiunto: "Credo di riconoscermi in una soluzione che io condivido: la possibilità che" il premier "scelto dai cittadini possa governare, il fatto che si debba andare a elezioni nel caso di una mozione motivata presentata contro il premier, eliminando così un passaggio che non è mai stato chiarito all'interno della Costituzione, ovvero quando il governo pone una questione di fiducia su un emendamento piuttosto che su un provvedimento che, in passato, determinava le dimissioni automatiche del premier". Un conto - ha poi chiarito - è quando "c’è una sfiducia che nasce dal Parlamento, un conto è quando il Parlamento non è d'accordo su un singolo provvedimento e questo mi vede completamente d'accordo". (Rin)