Roma: Battaglia (Pd), affidamento Capannelle, altro grande risultato

- "Un altro passaggio cruciale, un altro obiettivo raggiunto. Con l'atto amministrativo che affida Capannelle ad Hippogroup per un anno si salvano i lavoratori, l'indotto, le gare, un'intera stagione. Inoltre si apre la strada all'affidamento a un concessionario. Grazie al sindaco, alla Giunta, all'assessore Onorato. Un altro impegno mantenuto per il lavoro, per lo sport, per Roma" dichiara in una nota la consigliera capitolina dem e presidente della commissione Cultura e Lavoro Erica Battaglia. (Com)