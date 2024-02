Germania: “Der Spiegel”, contatti tra collaboratore deputato di Afd e agente russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il propagandista russo Vladimir Serhienko, assistente del deputato del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) Eugen Schmidt, è stato in contatto con un agente del Servizio federale per la sicurezza (Fsb, l'agenzia di intelligence interna russa), Ilya Vechtomov. È quanto rivelano il settimanale “Der Spiegel” e il portale per il giornalismo d'inchiesta “The Insider”. Da tempo, Serhienko è sospettato di collegamenti con l'Fsb, ma finora il suo referente a Mosca era noto soltanto con lo pseudonimo di “Alexei”. In particolare, Vechtomov è in forza al Quinto servizio dell'Fsb, attivo nella destabilizzazione dell'Ucraina prima dell'invasione russa. Ora, il reparto continuerebbe a tentare di minare la resistenza del Paese aggredito, agendo in particolare sugli Stati occidentali che lo appoggiano affinché riducano o fermino gli aiuti militari. L'assistente di Schmidt risulta essere coinvolto in queste operazioni “sotto la direzione” di Vechtomov, come dimostrano le chat tra i due visionate da “Der Spiegel” e “The Insider”. Il propagandista del Cremlino ha, infatti, collaborato alla preparazione del ricorso che Afd presentò a luglio scorso alla Corte costituzionale federale (Bverfg) contro gli aiuti militari della Germania per l'Ucraina. (segue) (Geb)