Germania: “Der Spiegel”, contatti tra collaboratore deputato di Afd e agente russo (2)

- Dalle comunicazioni tra Serhienko e Vechtomov emerge che l'obiettivo era ritardare o impedire la fornitura di carri armati Leopard 2. A tal fine, il collaboratore di Schmidt informò l'agente dell'Fsb che erano necessari “approvazione, sostegno mediatico e finanziario”, chiedendo 93 mila dollari. Il gruppo parlamentare di Afd ha negato qualsiasi collegamento tra questa causa e le attività di Serhienko, aggiungendo di non essere a conoscenza di quanto rivelato da “Der Spiegel” e di sostenere le spese del ricorso al Bverfg. Serhienko ha inoltre collaborato alla stesura di una lettera che politici di Afd inviarono a Papa Francesco per denunciare “la persecuzione dei cristiani in Ucraina”. Tra i promotori della missiva figura l’Associazione per la prevenzione della discriminazione e l’esclusione dei concittadini russo-tedeschi e di lingua russa in Germania (Vadar), in cui è coinvolto anche il propagandista del Cremlino. Sorgono quindi concreti sospetti che l'assistente di Schmidt sia un agente di influenza russo in Germania. (segue) (Geb)