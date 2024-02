Germania: “Der Spiegel”, contatti tra collaboratore deputato di Afd e agente russo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Vadar è stata fondata a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina da Ulrich Oehme, dal 2017 al 2021 deputato di Afd al Bundestag come Schmidt. Da membro del parlamento federale, Oehme si è recato in visita in Crimea dopo la sua annessione illegale da parte della Russia, con il viaggio finanziato dal parlamento russo. Nel 2020, quando si è candidato a sindaco di Chemnitz venendo sconfitto, Oehme ha stampato manifesti per la sua campagna elettorale con lo slogan “Per la legge e l’ordine” in russo. L’ex deputato di Afd ha affermato di aver assunto Serhienko come collaboratore nell’ufficio del suo collegio elettorale di Limbach-Oberfrohna, affidandogli “un incarico marginale”. Nel 2021, a Chemnitz, i due hanno fondato con il preside di una scuola di alta formazione di Mosca “della destra nazionalista” un’organizzazione senza scopo di lucro denominata Istituto per la ricerca sociale. Come nota “Der Spiegel”, non è chiaro quali siano le attività dell’ente, alla cui istituzione i tre cofondatori hanno contribuito con un versamento di 8.400 euro per la meta in contanti. È invece accertato che Serhienko è “direttore per le relazioni internazionali” nella compagnia assicurativa di Oehme, che ha sede a Chemnitz allo stesso indirizzo dell’Istituto per la ricerca sociale. I due risultano essersi recati a Sochi il 6 luglio scorso, in uno dei 18 viaggi che il propagandista del Cremlino ha effettuato in Russia dall'inizio della guerra in Ucraina. Una di queste trasferte risale al 23 febbraio 2022, esattamente un giorno prima dell'invasione dell'ex repubblica sovietica da parte delle truppe di Mosca. (segue) (Geb)